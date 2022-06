A Bologna apre un nuovo sexy shop, interamente automatico

A Bologna apre un nuovo sexy shop, il primo targato Sex is Now, la prima catena di sexy shop interamente automatici in Italia. Dopo le iniziali polemiche arriva il nuovo sexy shop. Il negozio è comparso pochi giorni fa in via Decumana 1 (traversa di via Battindarno), con l’insegna “Sex is Now”, un franchising con oltre 20 punti vendita in tutta Italia; tutti automatici, aperti 7 giorni su 7, 24 ore su 24. “Il negozio è partito molto bene, fin dai primi giorni abbiamo avuto molti ingressi, sia di acquirenti che di semplici curiosi” dice Lorenzo, il gestore del negozio, che prosegue: “anche i primi malumori dei residenti della zona si sono rapidamente appianati dopo l’apertura. I nostri clienti sono persone molto discrete, che amano la privacy e che non disturbano assolutamente la quiete del quartiere”. Il negozio si presenta con la vetrina completamente coperta dalle serigrafie del marchio, garantendo così il totale anonimato ai clienti che, all’interno, potranno scegliere dai 4 distributori automatici tra una vasta gamma di prodotti per soddisfare ogni fantasia. L’ingresso è consentito solo ai maggiorenni ed è regolato da un piccolo semaforo che permette un accesso per volta. “Accedere è molto semplice” spiega Lorenzo, “il cliente, quando arriva, controlla solo che il semaforo sia verde, striscia la tessera sanitaria - o qualsiasi tessera dotata di banda magnetica - nel lettore e la porta si apre. Una volta entrato il semaforo diventerà rosso e l’accesso sarà impedito fino all’uscita del cliente”.