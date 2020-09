E' della sanlazzarese Francesca Panzacchi il miglior racconto romance dell’anno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Lo scorso 18 settembre nella prestigiosa cornice di Villa Benni in via Saragozza si sono svolte le premiazioni del contest R come Romance Awards 2020 che ha visto trionfare l’autrice Sanlazzarese Francesca Panzacchi, vincitrice del Primo Premio col racconto “Il padre di Marta”. L’autrice ha vinto anche il Primo Premio nella categoria “miglior ambientazione” con il romanzo “Fuga d’amore a Polignano” scritto in coppia con Vito Introna.

