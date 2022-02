Storie del territorio, l'edicolante di Ponte Rizzoli: "Apro solo mezza giornata perché con il caro bollette le spese non si affrontano"

La pandemia, i lockdown, restrizioni in base ai numeri dei contagi e adesso il caro bollette, oltre all'aumento del costo dei carburanti, hanno portato a una situazione che rischia di mettere in ginocchio numerose attività. E tra chi abbassa definitivamente le saracinseche e chi ancora non sa cosa fare, abbiamo raccolto la testimonianza di Giada Lelli, 33 anni, titolare dell'edicola a Ponte Rizzoli nel territorio di Ozzano. La giovane infatti, ha deciso di aprire la propria attività solo al mattino per evitare di consumare molta corrente, visti i rincari.

"Ho sempre aperto dalle 6 alle 13 e dalle 16 alle 19, facendo 4 volte al giorno avanti e indietro, da casa a lavoro - spiega a Bologna Today - ma da qualche tempo non è più fattibile. Venendo da due anni di pandemia nei quali ci sono state attività che hanno chiuso portando a licenziamenti o cassa integrazione, e constatato l'aumento di elettricità e carburanti è inevitabile che le persone si spostano di meno e spendono solo per cose necessarie. In quest'ottica, il giornale può non essere una cosa necessaria. Ho dei costi maggiori stando sempre aperta, e se poi le persone non vengono non è possibile tenere aperto".

"Quando apro l'elettricità serve per illuminare l'attività ma anche per riscaldare l'ambiente, quindi è impensabile restare aperti anche al pomeriggio. Ho guardato le fatture tra l'anno scorso e quest'anno, e il rincaro è evidente. Magari riaprirò tutto il giorno verso la bella stagione, quando almeno non dovrò accendere il condizionatore per scaldare l'ambiente - sottolinea - Sarebbe giusto che il Governo istituisse un fondo per aiutare le famiglie e le attività in questo momento, anche in base al reddito. Se poi anche il carburante diminuisse saremmo tutti più contenti. Così è impensabile lavorare come prima".