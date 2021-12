Ozzano, il sindaco incontra il tennista prodigio Edoardo Ghiselli: "Ha soli 10 anni ma ha già vinto tanto"

Ad accendere i riflettori sul tennis è il giovane ozzanese Edoardo Ghiselli, che a soli 10 anni srta facendo molto parlare di sè. Talento, forza, impegno, costanza e coraggio lo hanno gia premiato, tanto che ha raggiunto altissimi livelli, facendo molto parlare.

Un vero orgoglio per la comunità ozzanese, tanto che il piccolo tennista dal grande futuro è stato anche ricevuto dal sindaco Luca Lelli: " Per Edoardo la parola "tanto" è sicuramente quella che più gli si addice, e che più di ogni altra lo caratterizza - spiega il primo cittadino - E' stato tanto precoce anhe grazie ai genitori, Rita e Arrigo, che sono sportivi e la mamma insegna tennis, ed Edoardo, già a un anno e mezzo palleggiava con una racchetta e 10 anni ha già vinto "tanto". Edoardo è un ragazzino timido, non esuberante, ma molto determinato, preciso e sicuro di sé quando si parla della sua grande passione: il tennis. Il mio augurio è che riesca a raggiungere i più ambiziosi traguardi sportivi".