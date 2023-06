Eduardo Bruera ha ricevuto il Sigillum Magnum di Ateneo

Si è svolta, nell’Aula Absidale di Santa Lucia, la cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum di Ateneo al medico oncologo e palliativista Eduardo Bruera.

In apertura, il Rettore Giovanni Molari, ha espresso la soddisfazione per questo riconoscimento voluto dall'Ateneo, non solo per la fama e per i meriti ottenuti dal medico Bruera, ma anche per il valore simbolico della cerimonia alla luce delle strategie dell’Alma Mater e dei progetti indicati nel Piano strategico 2022-2027. Tra essi, la volontà di istituire la Scuola di specializzazione in “Medicina e cure palliative”, reclutando per la prima volta docenti con l’obiettivo di svolgere le proprie attività di ricerca e formazione in modo esclusivo sul tema delle Cure palliative, e la collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Medicina palliativa e con l’Azienda sanitaria di Bologna.

"Nella cerimonia odierna - ha affermato il Rettore - ricordiamo e ribadiamo con forza i convincimenti che hanno ispirato questi progetti dell’Ateneo e tutte le collaborazioni che contribuiranno a realizzarli. Una medicina sempre più attenta alla persona e a tutte le persone, indipendentemente dalle loro origini economiche e culturali, una medicina consapevole dei contesti in cui opera e finalizzata alla realizzazione di una società sempre più giusta, è uno degli obiettivi più alti che possiamo porci come Ateneo".

Il prof. Marco Cesare Maltoni ha poi introdotto il prof. Eduardo Bruera, medico di cure palliative che ha esercitato e promosso a livello internazionale, in modo profondo e unanimemente riconosciuto, l’approccio globale, umanistico e scientifico, proprio delle cure palliative. Il prof. Maltoni ha ricordato i punti salienti dell'attività di Bruera, gli studi che ha condotto sui modelli di cure palliative precoci, e l’impatto di essi sui parametri di qualità di vita e di qualità di cura. Ha ricordato, inoltre, i programmi di cure palliative che il prof. ha sviluppato anche a livello internazionale, contribuendo alla creazione di numerosi di tali iniziative in America Latina, India e molteplici aree d'Europa.

Per quanto riguarda la ricerca, ha evidenziato che il prof. Bruera è il palliativista dell’MD Anderson Cancer Center, il Centro Oncologico più spesso al primo posto nei ranking USA. "La missione del Prof. Bruera, perseguita per tutta la sua carriera, - ha concluso il prof. Maltoni - è stata quella di migliorare la conoscenza in medicina e cure palliative, attraverso la ricerca e lo sviluppo di programmi mirati a questo obiettivo. Ha perseguito questa missione sia a livello “macro” come dimostrano tutte le attestazioni che ho citato, sia a livello micro, nel rapporto con il singolo ammalato, familiare, collega o studente".

Il prof. Bruera ha poi tenuto la lezione magistrale dal titolo "Cure palliative e di supporto: dove siamo e dove stiamo andando" e, infine, ha ricevuto il Sigillum Magnum di Ateneo.

