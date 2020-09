Elly Schlein in copertina sull'Espresso: offesa da Marco Gervasoni, risponde anche Bonaccini

Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna, è la protagonista della copertina dell’Espresso di questa settimana: una donna dal lungo curriculum, ma la sua foto è stata oggetto di un commento sessista da parte di Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all'Università degli studi del Molise, scatenando dure polemiche e reazioni.

Gervasoni, rilanciando dal suo profilo Twitter la copertina dell’Espresso dove la vicepresidente viene definita una possibile leader, ha scritto: “Ma che è, n’omo”?. Immediata la presa di posizione e ‘difesa’ del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che sui social, rispondendo a Gervasoni, ha scritto: “E’ semplicemente la vicepresidente di una bellissima regione che si chiama Emilia-Romagna, eletta dagli elettori e nominata dal sottoscritto. Lei è semplicemente, invece, un cialtrone”.

A intervenire oggi sulla vicenda anche Silvia Zamboni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa e Capogruppo Europa Verde, che commenta: “Le becere, oltre che incomprensibili, offese rivolte alla Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein a seguito della pubblicazione di una sua foto sulla copertina dell’Espresso – si legge - offendono più gli autori che il bersaglio. Esprimo quindi piena solidarietà a Elly, che comunque so essere persona non scalfibile da tanta volgarità". E conclude : "Semmai desta profondissima preoccupazione il fatto che il fuoco di fila delle becere offese sia stato aperto da un professore dell’Università del Molise che così ha dato prova di non possedere le caratteristiche minime richieste ad un educatore, quale è la figura di un docente: la buona educazione e il rispetto per la dignità della persona".