Al via la maturità per 7.428 studenti bolognesi: per la prima volta si valuta il 'curriculum dello studente'

Partono mercoledì 16 giugno, gli esami di maturità per i 35.381 studenti dell'Emilia-Romagna. Anche quest'anno le prove consisteranno solo in un colloquio, a causa delle norme anti-covid, alla presenza, della commissione formata solo da membri interni, ad eccezione del presidente che sarà esterno. Gli studenti alla maturità saranno 7.428 a Bologna, 6.335 a Modena, 3.997 a Reggio Emilia, 3.594 a Parma, 3.501 a Forlì, 2.798 a Rimini, 2.796 a Ravenna, 2.770 a Ferrara e 2.162 a Piacenza.

La prova orale sarà in quattro fasi: all'inizio lo studente discuterà la sua 'tesina', che è stata consegnata entro il 31 maggio scorso. L'esame poi continuerà con la discussione di un breve testo di letteratura italiana e con l'analisi del materiale scelto dalla commissione su diverse discipline. Infine, l'esame sarà completato con l'esposizione delle attività dell'ex alternanza scuola-lavoro (Pcto).

Per la prima volta quest'anno verrà valutato anche il 'curriculum dello studente', ovvero le competenze acquisite anche in contesti formali e informali fuori da scuola. In Emilia-Romagna sono in tutto 841 le commissione d'esame. "L'anno scolastico che si sta concludendo ha rappresentato per tutti noi un periodo complesso, direi quasi eccezionale- sottolinea il vicedirettore dell'Usr, Bruno di Palma, nel suo messaggio ai maturandi - abbiamo condiviso le vostre preoccupazioni, la necessità di socializzazione e di presenza in sicurezza, l'esigenza di una scuola ancora più attenta, al fine di andare oltre la trasmissione di contenuti o la redazione di una valutazione finale, gli stop and go di un lungo inverno, fra percentuali oscillanti che non ci hanno permesso di darvi il 100% di presenza scolastica. E questo, nel vostro caso, per ben due anni scolastici". (dire)

Foto archivio