Europei di calcio 2020: dove guardare la partita a Bologna fra maxischermi e postazioni sotto le stelle

Dove vedere le partite dell'Italia agli Europei? Ecco la nostra mini guida su maxi schermi presenti in città!

Lo schermo al Parco di Villa Angeletti

Al Parco di Villa Angeletti (via Carracci) il primo maxi-schermo che vi segnalo, inserito nel contersto di BologninAlive, che è la rassegna di eventi non solo musicali che animerà l'estate con concerti, cinema, teatro, incontri, mercatini e street food. E in occasione degli Europei di Calcio 2021, BologninAlive si tinge di azzurro per tifare Italia seguendo tutte le partite della nostra nazionale, le semifinali e la finale da uno schermo gigante con dolby surround.

Doppia scelta al DLF: il maxischermo del Locomotiv e la visione più intima "sul retro"

Un'altra location per tifare Italia agli Europei? Al Parco del DLF c'è una doppia opazione! La prima è il maxischermo nel cuore del parco, esattamente di fianco ai tavoli del Bar Casetta Locomotiv (primo appuntamento, Italia-Turchia l'11 giugno 2021) mentre la curva più accanita potrà godere di una visione più intima della partita sul retro del Kinotto Bar Bologna dove ci sono sedie e fusti di birra a portata di mano: in questo caso chi prima arriva meglio alloggia (fino ad esaurimento posti) mentre per il maxischermo bisogna prenotare un tavolo mandando un messaggio whatsapp (dalle 9:00 alle 18:00) al numero 392 2823902.

Notti Magiche al Cà de' Mandorli

Vivere il cammino degli Azzurri a Euro 2021, in uno splendido parco, in compagnia di drink, birrette, cibo e musica d’ascolto. Pronti per le Notti Magiche del Ca de Mandorli? Si parte con Italia-Turchia, poi Italia-Svizzera, Italia-Galles e così via, fino alla coppa!

L'evento sarà regolato nel rispetto dei protocolli e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le sedute garantiranno il mantenimento del distanziamento interpersonale durante l’evento; all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea ad ogni partecipante, e nel caso in cui superi i 37.5°C verrà negato l’ingresso nel rispetto dei protocolli; ll’interno del parco sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Saranno installati diversi punti per la sanificazione delle mani cui i partecipanti saranno tenuti all’utilizzo in accesso e in uscita dal parco. Ingresso Gratuito.

Lo schermo al Pontelungo Summer Festival

Tutta l'avventura degli Azzurri in diretta su maxischermo dai Giardini Pontelungo (Via Agucchi 121) con prenotazione non necessaria (chi prima arriva meglio alloggia) e soprattutto a ingresso gratuito. Il contorno è gradevole anche per chi non è un grande tifoso.

In provincia

San Benedetto Val di Sambro: un maxi schermo sarà allestito in piazza a San Benedetto Val di Sambro, grazie alla collaborazione con l'ASD Valsambro e alcune attività locali, fischio di inizio ore 21:00. Il posizionamento dei posti a sedere e tutta la serata verrà gestita nel rispetto delle norme Covid.

Il calendario delle partite:

Venerdì 2 luglio + Sabato 3 luglio

QUARTI DI FINALE - EUROPEI DI CALCIO

Partite ore 18.00 e ore 21.00

Martedì 6 luglio + Mercoledì 7 luglio

SEMIFINALI - EUROPEI DI CALCIO

Partita ore 21.00

Domenica 11 luglio

FINALE - EUROPEI DI CALCIO

Partita ore 21.00