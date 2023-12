Ex-siapa, partono i lavori di bonifica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’area chiusa dal 1999 è storicamente divisa in due parti omogenee: l’area verde, che non ha mai ospitato attività produttive, ma risulta ugualmente in parte contaminata per effetto di trasferimenti di liquami e terreni, e la parte produttiva che, nel tempo, ha ospitato le attività industriali di miscelamento, confezionamento e spedizione di fitofarmaci ed entro la quale si sono trovate aree di sversamento rifiuti. “Un primo blocco di lavori (area verde) sarà completato entro la metà del prossimo anno, per poi giungere alla conclusione dell’intervento (area produttiva) entro l’anno 2025" commenta il Sindaco.

"L’inizio del lavori di questi giorni è un risultato non scontato: l'amministrazione ha dovuto infatti accelerare per recuperare i ritardi accumulati negli anni dalle precedenti Amministrazioni e usare i fondi concessi prima delle scadenze previste" riferiscono il sindaco Stefano Zanni e l'assessore all’Ambiente Linda Montevecchi.

Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale, lavorando in sinergia con la Regione Emilia Romagna, ha portato avanti tutte le procedure affinché le gare e le attività ricognitive necessarie potessero consentire di procedere con l’affidamento dei progetti per complessivi 6,5 milioni di euro. Sull’area insistono, infatti, due progetti di bonifica e messa in sicurezza permanente: uno afferente l’area verde cosiddetta delle “marcite” e supportato da un finanziamento regionale pari a 2,5 milioni di euro ricevuto nel lontano 2015, un altro afferente l’area cosiddetta “produttiva” e supportato da un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica ricevuto nel 2021 tramite Regione Emilia-Romagna pari a 4 milioni di euro. Gli interventi prevedono la combinazione di diverse tecniche: impermeabilizzazione di porzioni di terreno, realizzazione di due diaframmi plastici e realizzazione di una barriera reattiva per la protezione delle acque di falda su cui gli enti competenti hanno espresso parere favorevole al fine di bonificare e mettere in sicurezza l’intera area.

Nel 2022 sono state realizzate analisi integrative, per definire lo stato della contaminazione per i suoli (superficiali e profondi) e per le acque sotterranee, finalizzate a comprendere se i venti anni trascorsi dalle ultime indagini avessero indotto differenti livelli di contaminazione. Si è inoltre utilizzato un Masterplan realizzato nel 2022 per l’individuazione dei futuri usi sulle diverse parti dell’area. Entrambi i progetti (area verde e area produttiva) sono stati approvati rispettivamente nel gennaio 2022 e nel dicembre 2022 al termine di un complesso iter amministrativo, trovando poi nell’affidamento ad una impresa specializzata in servizi ambientali la conclusione della procedura e l’avvio dei lavori sul sito.

“Dopo molti anni siamo finalmente giunti all’avvio dei lavori di bonifica sull’area ex-Siapa, un evento tanto atteso da tutta la cittadinanza” – racconta entusiasta il Sindaco – “siamo riusciti, grazie ad un enorme lavoro da parte degli uffici comunali e dei progettisti che ci hanno affiancato oltre che al costante supporto di Regione Emilia Romagna, a far uso di due importanti finanziamenti“. “Era uno degli obiettivi più sfidanti che ci siamo posti come Amministrazione all’inizio di questo mandato” – spiega l’Assessore all’ambiente Linda Montevecchi - “sapevamo sarebbe stata una scalata molto ripida ma con impegno, passione e senza mai scoraggiarsi siamo giunti a questo primo grande traguardo. Finalmente questa area di oltre 17 ettari potrà essere bonificata e messa in sicurezza”.

Prosegue inoltre l’attività di ricerca di finanziamenti che guardano al futuro del sito come spiega il Sindaco: “Un altro grande traguardo e una sfida altrettanto ardua è quella della rigenerazione urbana: la chiave di volta per restituire alla cittadinanza questo luogo”. Va in questa direzione il progetto che l’Amministrazione Comunale ha presentato nei giorni scorsi all’assemblea dei soci della pubblica assistenza Croce Italia Comuni di Pianura che vede la realizzazione di una nuova sede proprio in una parte dell’area ex-Siapa.