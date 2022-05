"Farfalle", l'inedito di Michele Merlo in uscita ad un anno dalla tragica scomparsa

Quasi un anno dalla scomparsa di Michele Merlo, reso noto dal programma tv Amici e stroncato da una leucemia fulminante. Il cantante. 28 anni, fu colto da un malore che non gli lasciò scampo proprio mentre si trovava a Bologna per far visita ad alcuni amici e alla compagna. Sul decesso è in corso un’indagine - da Bologna poi è arrivata a Vicenza, dove risiedeva l'artista -per far luce su tutto l'iter del supporto e delle cure prestate al cantautore, che già nei giorni prima di arrivare al Maggiore, ormai in condizioni disperate, si era rivolto ai medici.

Se ora Michele non c'è più, resta però la sua musica. In occasione del primo anniversario della morte, è infatti in uscita l"Farfalle", l'inedito registrato proprio pochi giorni prima della tragica scomparsa. Un brano carico di emozioni, nello stile di Mike Bird.

ll significato di Farfalle

Non conosciamo ancora il significato reale di Farfalle, ma secondo il padre - intervistato nei giorni scorsi da Silvia Toffanin a Verissimo - questa canzone mette in risalto la bravura di Michele con le parole. Si tratta di un testo che sembra una sorta di urlo di denuncia, una difesa delle persone fragili, spesso vessate da chi si crede un supereroe. Canta infatti Merlo: “Quanto costa essere fragili in sta vita, lo pago a caro prezzo, conto le sconfitte sulle dita, conto quegli amici di cui ricordo soltanto il viso“. Parole che denotano sofferenza ma anche voglia di reagire. Perché il protagonista sa come sia un sorriso, ha un sogno e vuole combattere per quello. Si definisce un romantico ribelle e vuole arrivare al gran finale, anche se non sarà semplice perché “non possiamo essere sempre la parte migliore di noi“.