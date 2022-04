La farina di castagne migliore d'Italia? Viene prodotta nell'Alta valle del Reno

La prima tra 65 farine di castagno d’Italia: un riconoscimento assegnato al prodotto dell’Alta Valle del Reno che ha partecipato alla settima edizione della Rassegna Farine di Castagne di Italia che si è svolta in Maremma. Come spiega una nota, lo scopo della kermesse è la valorizzazione e la promozione di farine di castagne stimolandone il continuo miglioramento e la qualità delle sue accezioni. La farina dell’Appennino è stata consedierata un prodotto d’eccellenza.

Tra i criteri alla base della scelta – in giuria anche ricercatori del CNR – ci sono il colore della farina (più è chiara melio è), il profumo del prodotto degli aromi, il sapore e la granulometria. La scelta degli esperti dopo averla degustata, operazione simile a quella dei sommelier con il vino, è ricaduta sulla farina di un produttore dell’Alta Valle del Reno. Inoltre, è stato consegnato un attestato in cui viene riconosciuta la qualità.

“E’ il quarto anno che partecipiamo a questa manifestazione che ad ogni edizione raduna i maggiori produttori di farina di castagno in Italia. Il risultato ottenuto con i prodotti del 2021 è stato eccezionale perché i giudici hanno riconosciuto, nella nostra farina, un prodotto di alta qualità. Per noi è una soddisfazione enorme e che ci consegna i passi che, come associazione, intendiamo fare nei prossimi anni primo fra tutti la promozione della nostra farina” ha dichiarato Domenico Medici, presidente dell’Associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno-Albero del Pane. L’Associazione, fondata nel 2016, vanta una 30ina di soci e ha tra le finalità la valorizzazione del prodotto tradizionale dell’Appennino bolognese che da oggi si arricchisce di un ulteriore riconoscimento.