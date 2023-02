Farina di grillo: "Il dibattito è culturale, la scienza conferma le sue virtù nutrizionali"

Fa discutere ancora molto l'apertura dell'Unione europea ad alimenti 'nuovi' come le farine d'insetto e soprattutto il fatto che a breve, sfogliando il menù di ristoranti e pizzerie, potremo scegliere qualcosa che va fuori dai nostri schemi, che per retaggio culturale molti faranno fatica ad accettare. Succederà, come abbiamo già raccontato attraverso la voce del pizzaiolo Giuseppe Rosa, anche nel bolognese: per rispondere e approfondire l'argomento concentrandoci più che sulle obiezioni sulle caratteristiche nutrizionali e sull'impatto ambientale, il contributo (interno al progetto Nutripizza, che considera la pizza in base ai suoi valori nutrizionali così come meglio spiegato nell'intervista) arriva da Claudio Voci, Statistico specializzato in Epidemiologia e organizzazione sanitaria.

Le farine di insetto stanno per entrare nelle nostre dispense?

"La UE a gennaio 2023 ha approvato l'utilizzo delle farine d'insetto. Questo lo sappiamo perché la notizia ha scaturito diverse reazioni e la prima cosa che dobbiamo fare è pensare che in Asia viene utilizzata da secoli per alimentazione umana. Questa grande apertura ha permesso di attivare anche qui in Europa delle idee nuove per soddisfare le necessità nutrizionali delle persone. La farina di grillo nello specifico ha un altissimo valore proteico e un basso valore calorico".

Fra queste idee anche quella di una pizza "che salta in bocca"...

"Esattamente, la battuta è lecita. Come già raccontato dal pizzaiolo Giuseppe 'Pino' Rosa, mettendo insieme le nostre competenze abbiamo pensato di vedere la pizza come una soluzione per migliorare la qualità del cibo. Mi spiego meglio. La vediamo in generale come un prodotto ricco di carboidrati, ma non come soluzione per il nostro bisogno nutrizionale e infatti addentando una quattro stagioni difficilmente ci domandiamo quanti sali minerali e quante proteine stiamo introducendo nel nostro organismo anche perché mediamente le assumiamo attraverso gli animali o i legumi. E a questo proposito scatta il confronto: 100 grammi di carne bovina ci forniscono 22 grammi di proteine mentre in 100 grammi di farina di grillo ce ne sono 65 grammi, il 65%. Anche i legumi non arrivano a queste percentuali".

Fra l'altro la farina di grillo va bene anche per chi ha delle intolleranze, giusto?

"La farina di grillo ha una caratteristica eccezionale perché essendo priva di zuccheri, di amidi e di glutine, non solo è adatta alle persone celiache, ma anche a chi soffre di diabete di tipo uno e di tipo due".

Sono state necessarie tante sperimentazioni: cosa è emerso e soprattutto, com'è la pizza di farina di grillo?

"Sì, io e Rosa abbiamo fatto tantissime prove combinando diverse percentuali e cambiando più volte le temperature di cottura. Abbiamo abbinato la farina di grillo alle altre osservando come avveniva la lievitazione a seconda delle variabili e alla fine siamo arrivati a un ottimo risultato che prevede un impasto composto fino al 20% di farina d'insetto. Alla fine di tutte le nostre prove, soddisfatti del risultato abbiamo scelto un nome che dice chiaramente su cosa si basa il nostro progetto: Nutripizza. E torna il concetto della nutrizione di cui parlavo prima".

Reazioni?

"Affrontiamo un confronto culturale di giorno in giorno e devo dire che c'è molta curiosità. Molti ci chiedono quando potranno assaggiare questa pizza. Una minoranza, soprattutto leoni da tastiera, ci ha riservato degli insulti sul web ma non abbiamo capito ancora bene dietro a quale convinzione".

Ma il gusto di una pizza fatta con la farina di grillo, che sapore ha?

"La si pensa acida, ma non lo è per niente. Il sapore con un impasto che ne contiene solo il 20% è neutrale. Tuttavia abbiamo fatto delle prove incrementando la quantità al 40% e a quel punto si sente un poì di più: dà l'idea della nocciola, somiglia al gamberetto e al crostaceo. Ma ripeto che entro la percentuale che utilizziamo è impercettibile. Anche l'odore è neutrale".

C'è anche un vantaggio per l'ambiente?

"Direi di sì e spiego perché. Oggi l'import/export della farina per l'Italia si azzera, nel senso che il nostro Paese importa ed esporta indicativamente la stessa quantità di farina. Il punto sta nel fatto che le farine proteiche importate siano al 10% e il dato è in crescita perché la richiesta cresce. Facendo alcune considerazioni sulle farine tradizionali, sappiamo che hanno bisogno di vasti campi, tanta acqua e anche dei pesticidi. Poi viene lavorata e trasportata e l'impronta che lascia tutta la filiera fa intuire le emissioni di CO2. Il grillo invece mangia erba fresca di qualsiasi genere, vive al massimo quattro giorni e gli basta un litro d'acqua contro i 22 mila litri che servono a un bovino. Se pensiamo alla siccità pensiamo anche che la carne andrà a diminuire sempre di più...Il concetto è che se cominciamo a consumare meno farine tradizionali a favore di quelle d'insetto, fosse anche solo per quel 20% che usiamo noi, alla fine possiamo contare sul chilometro zero e a una riduzione importante di emissioni in atmosfera. Noi crediamo in tutto questo e stiamo facendo un passo verso il cambiamento".

Chi è Claudio Voci

Classe 70, è laureato in Scienze Statistiche. Negli ultimi anni ha conseguito il Dottorato di ricerca presso il Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università di Bologna dopo aver conseguito il Master of Science in Epidemiologia Clinica all'Università di Medicina di Rotterdam e un Master in Amministrazione e Gestione d'Impresa. Attualmente è Direttore della Struttura Complessa dei Percorsi Assistenziali e Controllo di Gestione dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino. Da anni si occupa di organizzazione sanitaria sviluppando percorsi assistenziali per migliorare la qualità delle cure in varie aziende sanitarie nazionali. Nella continua ricerca di soluzioni efficienti a ridotto impatto ambientale, applica la ricerca e l'innovazione tecnologica per sviluppare percorsi assistenziali per soddisfare il bisogno di salute della popolazione.