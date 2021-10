La storica Farmacia dei Colli entra nella catena Dr.Max: "Proseguiremo l’espansione"

Dr.Max, catena di farmacie internazionale, rinnova e amplia la storica Farmacia dei Colli in Piazza di Porta Castiglione 15, che entra nella catena Dr.Max aggiungendosi alla farmacia già presente a Bologna in via degli Orti 14. Con una superficie di circa 135 mq, tre ampie vetrine e due ingressi, la nuova farmacia Dr.Max in piazza di Porta Castiglione è aperta 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20, e dispone di oltre 6mila prodotti

“Nello spirito e nella concezione della farmacia Dr.Max c’è l’obiettivo di creare una customer experience unica che combina accoglienza e ospitalità, consulenza personalizzata e una vasta gamma di prodotti disponibili.”. Così Mirko Favari, CEO di Dr.Max Italia, aggiungendo: “L’esperienza della pandemia da Covid-19 ci ha insegnato che i servizi offerti e un personale altamente qualificato fanno la differenza e diventano un supporto concreto per la comunità e il territorio, fornendo una valida assistenza per la salute e per il benessere delle persone”.

Dr.Max , sottolinea in una nota la catena, "si distingue per la nuova esperienza di consumo nel settore pharma e per la consulenza attenta e altamente qualificata, puntando sulla formazione del personale, quello storico della farmacia ma anche nuove assunzioni ...Anche l’innovazione digitale fa il suo ingresso in farmacia con pratici strumenti tecnologici per agevolare l’interazione con il pubblico, quali il catalogo digitale e il monitor con tecnologia touchscreen, per ottenere informazioni e diminuire i tempi di attesa."

La nuova farmacia Dr.Max in piazza di Porta Castiglione 15 si aggiunge a quella già presente in via degli Orti, 14. “Una operazione di sviluppo avviata nel 2018 che Dr.Max Italia intende proseguire attraverso l’espansione e il rinnovamento delle farmacie della città.”Così chiosa Favari .



FOTO Mirko Favari, CEO di Dr.Max Italia