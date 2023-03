La mappa delle fattorie didattiche a Bologna e in Emilia Romagna

“Il gusto della scoperta”. Questo lo slogan della nuova campagna di comunicazione 2023 per promuovere le Fattorie didattiche dell’Emilia-Romagna, aziende agricole che accolgono classi, gruppi e famiglie per far conoscere l’agricoltura, il territorio e il patrimonio agroalimentare regionale attraverso attività pratiche da svolgere sotto la guida degli agricoltori.

La rete delle Fattorie didattiche dell’Emilia-Romagna comprende circa 300 aziende con operatori specializzati che durante tutto l’anno ospitano gruppi e scolaresche. La rete partecipa anche all’iniziativa Fattorie aperte che nel corso della primavera mette a disposizione di cittadini e visitatori percorsi in campagna o nei musei del gusto regionali e degustazioni.

“È un progetto virtuoso- spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi-, in una prospettiva di educazione permanente all'alimentazione e di sostenibilità ambientale. Due temi fondamentali su cui è necessario far riflettere le giovani generazioni. È anche un’occasione utile per avvicinare il mondo agricolo alla città con l’obiettivo di trasmettere i saperi e le usanze che caratterizzano un patrimonio agroalimentare di riconosciuta salubrità, tradizione e cultura. Le Fattorie didattiche rappresentano il luogo nel quale si avvera il passaggio ‘dalla terra alla tavola’ e offrono uno spaccato delle tante specificità tra pianura e collina”.

La mappa delle fattorie didattiche in Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha una rete di fattorie didattiche "accreditate" che puoi trovare cliccando la mappa o l'elenco (QUI), dove sono presenti le aziende agricole iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche.

Accreditate significa che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 4 del 2009 per quanto riguarda le caratteristiche strutturali (spazi dedicati all'attività didattica) e personali, ma anche perché gli operatori di fattoria didattica hanno frequentato un apposito corso di abilitazione.