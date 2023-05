Chi è Federico Faggin insignito del Sigillum Magnum di Ateneo

Si è svolto, nell’Aula Absidale di Santa Lucia, l'evento per la consegna del Sigillum Magnum a Federico Faggin. L'ultimo sigillo dell'Ateneo felsineo era stato donato ?a Krzysztof Pomian lo scorso marzo.

Innovazioni rivoluzionarie, contributo fondamentale per la microelettronica

Il Rettore Giovanni Molari nell'occasione ha evidenziato le importanti doti di Faggin, una personalità che l'Ateneo ha deciso di celebrare perché protagonista di innovazioni rivoluzionarie, le cui conseguenze sono diventate parte del presente e delle abitudini quotidiane di tutti.

"Federico Faggin - ha detto il Rettore - è uno dei più importanti personaggi alla base dello sviluppo dei semiconduttori e dei microprocessori ad alte prestazioni su larga scala e a basso costo. Testimonia l’importanza delle cosiddette discipline STEM (Scientific, Technology, Engineering and Mathematics), ma la sua figura e la sua riflessione ci invitano a non disgiungere mai lo sviluppo scientifico-tecnologico dagli interrogativi di ordine etico e sociale che ogni innovazione ci pone e che dovrebbero orientare qualsiasi sviluppo futuro delle tecnologie che oggi consideriamo ovvie".

Il prof. Enrico Sangiorgi, docente di Elettronica Unibo, ha poi spiegato il ruolo cruciale che la tecnologia di cui Federico è stato ed è Gran Maestro, gioca nella società di oggi, delineando il profilo dello studioso, ricercatore e imprenditore che ha fornito un contributo fondamentale allo sviluppo della microelettronica.

"Introdurre Federico Faggin - ha esordito il prof. Sangiorgi - non significa introdurre una persona, ma una moltitudine di persone, di dimensioni di esperienze, un compito gigantesco".

Lectio sulla teoria della coscienza e del libero arbitrio

La parola è, infine, passata a Federico Faggin che, prima di ricevere il Sigillum Magnum, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo "La Natura della Coscienza e del Libero Arbitrio", spiegando la teoria della coscienza e del libero arbitrio avanzata da lui stesso e dal fisico Giacomo Mauro D’Ariano. I due studiosi hanno identificato la coscienza come la proprietà di un sistema quantistico che si trova in uno stato puro, mentre il libero arbitrio nasce dall’esistenza di trasformazioni quantistiche irreversibili che trasformano informazione quantistica in informazione classica mantenendo la purezza dello stato quantistico.

"Si può subito affermare - ha spiegato Federico Faggin - che se l'universo fosse un sistema deterministico come la realtà descritta dalla fisica classica, il libero arbitrio non potrebbe esistere. La ragione è semplicissima: lo stato di un sistema deterministico è stabilito da un algoritmo che trasforma univocamente lo stato presente in quello successivo. In questa realtà il libero arbitrio, definito come una decisione creativa, cioè non deterministica, non può esistere. E, senza libero arbitrio, la coscienza da sola non può essere la causa di un qualsivoglia evento nel mondo materiale".

Le molte vite di Faggin. A lui anche un premio da Barack Obama

Fedrico Faggin è nato a Vicenza, si è laureato in Fisica con Lode presso l’università di Padova nel 1965. Faggin si è trasferito negli Stati Uniti nel 1968 per collaborare con Fairchild Semiconductor, presso la quale ha guidato lo sviluppo della tecnologia MOS Silicon gate, una tecnologia leader che è stata adottata in tutto il mondo e ha costituito la base per tutte le modern tecnologie di circuiti integrati.

Per conto di Intel, tra il 1970 e il 1974, Faggin ha progettato molti prodotti incluso il primo microprocessore al mondo, il modello Intel 4004, e, in seguito, I microprocessori 8008, 8080 e 4040.

Nel 1974 Faggin ha iniziato la sua carrier da imprenditore ed è stato co-fondatore di diverse aziende start-up. Tra queste è opportune ricordare: Zilog, Inc. per la quale Faggin ha sviluppato il microprocessore Z80 e della quale è stato Presidente e Amministratore delegato fino al 1980; Synaptics, Inc. che ha introdotto sul mercato la tecnologie touch pad e touch screen oggi universalmente utilizzate nei dispositive mobili. Faggin è stato Presidente e Amministratore Delegato di Synaptics dal 1987 al 1999 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1999 al 2008.

Presidente della “Federico ed Elvia Faggin Foundation”, una organizzazione senza fini di lucro dedicate allo studio scientifico della Coscienza. Faggin ha ricevuto molti premi internazionali, tra cui il 1997 Kyoto Prize e, nel 2009, la “National Medal of technology and Innovation” consegnatagli da Barack Obama

Sigilli di Ateneo, i precedenti