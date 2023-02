Fa rumore il brano di Fedez a Sanremo, nel mirino anche il viceministro Bignami

Fedez provoca e solleva un polverone da Sanremo. Lo ha fatto con il suo free style intonato dalla Costa Crociere ormeggiata al largo della città dei fiori, in occasione del Festival. Nel mirino del rapper milanese è finito anche il bolognese Galeazzo Bignami, nominato viceministro alle Infrastrutture nel Governo Meloni. Una sua foto in divisa nazista è infatti stata strappata dal cantante (e poi postata anche sui propri canali social) durante la performance con la quale ha colpito pure il Codacons e la ministra Eugenia Roccella (anche lei nata a Bologna), in riferimento alla questione dell'aborto.

"Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io l'ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto". Così uno stralcio del brano-denuncia circa il quale Fedez ha voluto subito sottolineare l'estraneità della Rai. Cantando, poi fa anche riferimento alla sua malattia e alla morte di Gianluca Vialli. "Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto, se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco".

Il testo completo della canzone di Fedez a Sanremo: riferimenti a Bignami, Roccella e Codacons. C'è anche Messina Denaro

Ecco il testo della canzone cantata ieri sera da Fedez a Sanremo: "Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: Ciao Fedez che cosa ti preparo? Ah, è il ritorno del coglione sulla traccia, ma quello a cui nessuno l'ha detto in faccia. Che non è un fake, e non fa i video con la scaccia, vieni a prenderti il perdono dalle mie braccia.

Scendo dal catamarano con la carta in mano, Sono Napoleone con la sindrome del nano, decido io quando venire, bro, me lo preparo come Matteo Messina Denaro. Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, free the nipples come Victoria dei Maneskin.

Frate, non sei primo in niente se sei primo in Fimi, chè nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming.

Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler (questa la parte riferita al viceministro Bignami, ndr).

Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io, l'ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto (questa la parte riferita al ministro Roccella, ndr).

Ciao Codacons, guardo come mi diverto. Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco" (questa la parte riferita a Vialli, ndr).

Rumore dopo la canzone di Fedez, lui: "Me ne assumo ogni responsabilità, Rai estranea"

Neanche a dirlo. Social bollenti dopo l'esibizione: mare di commenti sulle bacheche, i più prevedendo per Fedez copiose denunce in arrivo. Cosa che il rapper ovviamente ha messo in conto, per tale motivo rivolgendosi ad Amadeus a fine performance ha voluto mettere le mani avanti specificando: "Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto".

