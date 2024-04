25 Aprile, il programma della giornata di festa al Pratello

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tornano le celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione che a Bologna, come ogni anno, si festeggia in via del Pratello. I carabinieri hanno disposto un servizio di controllo straordinario per vigilare le principali strade e piazze della città, in primis piazza San Francesco. La festa, organizzata da Pratello R’Esiste, durerà dalle ore 10 fino alle ore 20.30. Il corteo, invece, si concentrerà in piazza dell’Unità alle ore 10.30, per poi partire in direzione Pratello.

Le regole

Proprio in via del Pratello, con l’ordinanza firmata dal sindaco, sarà proibito vendere alcolici dalle ore 20 in poi, e sarà vietato l’asporto di bevande in vetro o in lattina fin dalla mattina. Le attività che si trovano in via del Pratello, via Pietralata, via Calari, piazza San Francesco, via De Marchi, via del Borghetto, via San Valentino, via Santa Croce, vie de' Coltellini, via San Rocco, via Sant’Isaia, via San Felice e in tutte le radiali di via del Pratello fino agli incroci con via San Felice da un lato e via Sant’Isaia dall’altro dovranno chiudere entro le ore 20.30 fino alle ore 6.30 del giorno successivo. I bagni chimici in piazza san Francesco sono 10, mentre in via del Pratello sono 28. Ci sarà inoltre un’unità mobile del Beat Project, con operatori e operatrici dedicati ad attività di prevenzione e riduzione dei rischi.

Strade chiuse

Le strade chiuse, dalle ore 7 alle ore 22 del 25 aprile, sono: via Pietralata; via del Pratello; via Calari (interno area pedonale); via Paradiso; via de’ Coltellini; via del Borghetto; via Santa Croce, tratto compreso da incrocio via San Valentino a via del Pratello; via San Rocco, tratto compreso da intersezione via San Valentino a via del Pratello; via San Valentino; piazza San Francesco, dai civici 9-10-11 sino a via del Pratello. Dalle ore 9 alle ore 22 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Francesco, in via del Borghetto e in via de’ Marchi.