Festa di strada "ArteVitale", i provvedimenti al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un sabato di festa, organizzato dal Comitato dei commercianti, 15 giugno, "Arte Vitale", interesserà tutta la via San Vitale, negli ultimi mesi fortemente penalizzata dal cantiere Garisenda.

Il Comune ha emesso un ordinanza valida dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 15 giugno 2024.

Modifiche alla viabilità

Divieto di transito in via San Vitale, da Piazza Aldrovandi a Piazza di Porta Ravegnana, eccetto accedenti a posti auto a servizio di persone con disabilità, veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine e

accedenti a passi carrabili di:

. Via san Vitale

. Via Benedetto XIV

. via Caldarese

. via Castel Tialto

. via dal Luzzo

. via Santo Stefano (da via Dal Luzzo a vicolo Alemagna)

I veicoli degli accedenti a passi carrabili o a posti auto a servizio di disabili dovranno transitare (a passo d'uomo) nelle suddette strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.

- Divieto di transito in Strada Maggiore da via Borgonuovo a Piazza San Michele, eccetto accedenti a posti auto a servizio di persone con disabilità, veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine e

accedenti a passi carrabili di

. Strada Maggiore

. via Guido Reni

. Piazza san Michele

. via De' Leprosetti

. vicolo Broglio

. vicolo Fantuzzi

. via Gerusalemme

. via Santa

I veicoli degli accedenti a passi carrabili o a posti auto a servizio di disabili dovranno transitare (a passo d'uomo) nelle suddette strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.

- Senso univo alternato in Strada Maggiore, da via Borgonuovo a Piazza San Michele (gestito da movieri dell'organizzazione della manifestazione)

- Via Guido Reni chiusa

- VICOLO FANTUZZI all'intersezione con via san Vitale

- VICOLO BROGLIO

- Via Guido Reni senso unico alternato

VICOLO FANTUZZI con accesso e uscita da Strada Maggiore

VICOLO BROGLIO gestito da movieri dell'organizzazione della manifestazione

- Vicolo Fantuzzi senso unico alternato con accesso e uscita da via de' Leprosetti, gestito da movieri dell'organizzazione della manifestazione

- Vicolo Broglio senso unico alternato con accesso e uscita da via Piazza San Michele, gestito da movieri dell'organizzazione della manifestazione

- Via San Vitale direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con Piazza Aldrovandi

- Via Petroni, direzione obbligatoria dritto, all'intersezione con via San Vitale