Torna il Montana Evergreen Fest: 40 eventi all’insegna del vivere sostenibile

Fino al 5 giugno 40 eventi all’insegna del vivere sostenibile per imparare insiemea conoscere le bellezzenaturali del nostro territorio: è tornato infatti, il Festival dell’ambiente e della sostenibilità organizzato dall’Associazione Viva il Verde insieme ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro, un appuntamento che mira a sensibilizzare sulletematiche ambientaliattraverso conferenze, visite guidate, sport e tanti altri appuntamenti.

“Solo una Terra” è lo slogan proclamato dall’ONU per il 5 giugno di quest’anno,50° anniversario della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ed è anche lo spirito che sta al cuore di tutte le iniziative promosse dall’Evengreen Fest il Festival di Bologna Montanache,giunto alla sua seconda edizione, mira anche quest’anno a sensibilizzarei cittadini e le cittadine alle tematiche ambientali quali la valorizzazione del territorio, la diffusione di stili di vita sostenibili e la veicolazione degli obiettivi di sostenibilità, salute, benessere e cultura presenti nell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile tenendo sempre come riferimento i concetti chiave delle 5 P della medesima Agenda ossia Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta.

Una settimana ricca di approfondimenti, riflessioni, stimoli dove losport, catalizzatore per eccellenza di condivisione e aggregazione, farà da apripista. Sarà infattila Staffetta Ambientale Transappenninica,il primo appuntamentoche inaugurerà il Festival. Realizzata dai runner di Viva il Verdeconsisterà in un percorso di 330 km che partirà da Piacenza per arrivare sull’Appennino bolognese per un totale di 36 ore immersi nellebellezze dei territori montani e del messaggio “Solo una terra”. I paesi attraversati saranno Castell’Arquato, Varano de’ Melegari, Fornovo Taro, Calestano, Castelnovo ne’ Monti, Serramazzoni, Zocca, Vergato, Marzabotto, S. Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro con arrivo a Loiano.Il tema “Solo una terra” è statoal centro anche delconcorsorivolto ai soci AIAP (Associazione italiana design della comunicazione visiva) che attraverso la loro arte hanno interpretato in modo creativo il messaggio racchiuso nello slogan di quest’anno. Fra tutte le opere realizzate, una giuria ne ha selezionate 13diventate poi installazioni di 2 metri per 2 metri che verranno collocate una per ogni paese attraversatodalla staffetta

Verrà inoltre organizzata una mostra nella Sala dei Carracci, a Palazzo Segni Masetti, sede di ASCOM a Bologna, dove saranno esposte le opere in formato più piccolo. Sempre nellastessa sede il 30-31 maggioel’1 e 3 giugno,si terranno degli incontrisui temi della cultura, ambiente e sostenibilitàcon vari ospiti che approfondiranno l’importanza di compiere azioni di pace, di cura e di umanesimo per salvaguardare il nostro Pianeta. Tra le varie iniziative, infine, proprio il 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, al mattino si terrà da parte dei volontarie volontariela pulizia di alcune zone dei quattro comuni mentre il pomeriggio ci sarà la premiazione dei lavori realizzati dagli studenti e dalle studentessedelle scuole elementari e medie dei territori di Bologna Montana che hanno partecipato alla campagna di educazione ambientale “VIVA IL VERDE NATURAL-MENTE” iniziata nel mese di marzo.“

Fonte e info: www.vivailverde.it

Giovanni Maestrami, vice Sindaco di Monghidoroin seguito messo in evidenza quando questo festival “rappresenti ciò che dobbiamo fare andando avanti. Questo è il futuro ed è solo l’inizio. Era impensabile che raggiungesse questi livelli e invece il Presidente di Viva il verde insieme a tutta l’associazione sonoriuscitiin questa impresa. La montagna a volte è dimenticata e invece la montagna è qualcosa che vive, è ossigeno e serbatoio per la pianura”. “La sensibilizzazione, la consapevolezza che hanno mosso le iniziative che sono state fatte a tutto tondo anche con le scuole è comunque un tutt’uno che ci deve portare a un cambiamento intimo, proprio un cambiamento dell’approccio da quando andiamo a fare la spesa a quando pensiamo di gettare un rifiuto lungo la Fondo Savenae ci dovremmo sentire male per quel pensiero, non dovremmo farlo.-ha infine conclusoEmanuela Benni, vice Sindaca di Loiano -Dobbiamo sensibilizzare le persone partendo da giovani così aperti a certi messaggi. Sono positiva nel pensare che quello che stiamo vivendo sia un momento determinante per il futuro”