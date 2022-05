La bolognese "I Wonder Pictures" conquista ancora il Festival di Cannes: tre film premiati

Le pellicole di "I Wonder Pictures", casa di distribuzione bolognese, conquistano ancora il Festival di Cannes 2022. Les Pires, premiato come miglior film, Metronom, premiato per la migliore regia, e Rodeo premiato come colpo di fulmine della Giuria, queste le pellicole inserite nella sezione "Un Certain Regard" che hanno ottenuto gli importanti riconoscimenti dalla Giuria presieduta da Valeria Golino: "Un verdetto meraviglioso per I Wonder Pictures a Un Certain Regard: Les Pires (Miglior Film), Metronom (Miglior Regia) e Rodeo (Colpo di fulmine della Giuria)", si legge sulla pagina Facebook dell'azienda.

"Ho iniziato per caso a fare distribuzione, ho visto che c'era uno spazio, così nel 2013 è nata 'I Wonder Pictures', con sede a Bologna. Si occupa di parte delle lavorazioni, doppiaggio, marketing, qui operano tantissime forze cresciute insieme ad I Wonder", aveva detto in un'intervista a Bologna Today Andrea Romeo, fondatore e Ceo di "I Wonder Pictures".

Alla casa di distribuzione con sede in via della Zecca, l'edizione 2021 aveva portato la Palma D'oro per "Titane", di Julia Ducournau, film che ha ottenuto diversi di riconoscimenti e candidature: "So che piace moltissimo agli addetti ai lavori, ne percepiscono la portata e la qualità" aveva commentato Romano.

Romeo ha iniziato come critico cinematografico su diverse testate, per por dirigere il "Future Film Festival, Festival Internazionale di Cinema, serie, animazione, vfx e multimedia". A partire dal 2003 ha iniziato a progettare "Biografilm" guidandolo dal 2005 al 2019.

Nel 2013 ha dato vita a 'I Wonder Pictures', con sede a Bologna. Si occupa di parte delle lavorazioni, doppiaggio, marketing e distribuzione. Recentemente è stata inaugurata la piattaforma "IWonderFull", catalogo di film e documentari acquistabili per la visione.

(Foto: Valeria Golino, presidente della Giuria "Un Certain Regard", Andrea Romeo, la premiazione a Cannes)