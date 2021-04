 FICO si prepara alla riapertura: "Nuove giostre, aree a tema e novità". E al via un contest musicale

In occasione della ripartenza è caccia al brano che rappresenterà il parco: via alle iscrizioni per partecipare alla realizzazione del jingle ufficiale di FICO

"Lavori in corso a FICO, il parco del cibo di Bologna, per realizzare tutte le novità attese per la prossima riapertura: nuove attrazioni, giostre e aree a tema, sono attese grandi novità in arrivo entro l’estate. Tra queste è cominciata anche la ricerca del nuovo brano che rappresenterà il parco: sono aperte iscrizioni per partecipare alla realizzazione del jingle ufficiale di FICO".

Così annunciano dalla Disneyland del cibo aggiungendo che sono aperte le iscrizioni per prendere parte alle selezioni con cui sarà scelto un brano musicale, tra artisti solisti, band o collettivi di musicisti, per la composizione strumentale (o con poche parole ripetitive) della “FICO Soundtrack”, il primo jingle ufficiale per la nuova veste del parco tematico dedicato al cibo italiano.

Il progetto, promosso dall’Associazione MPDA in collaborazione con FICO Eataly World, si rivolge a tutte le realtà musicali, ai musicisti, ai compositori e a tutti i creativi senza limite di età e interessati all’integrazione del linguaggio musicale con la comunicazione aziendale.

“Parte integrante della nostra Mission è l’inserimento dei nostri studenti nell’industria dell’Entertainment. Farlo in collaborazione con Fico Eataly World è oltremodo motivo di orgoglio” afferma Massimiliano Magagni, Presidente di Music Academy.

FICO Soundtrack dovrà cogliere l’essenza di FICO. Saranno accettate sonorizzazioni, contaminazioni fra generi musicali, strumentali o con testo e melodia riconoscibili, orecchiabili, che catturino immediatamente l’attenzione dei visitatori.

La Giuria - spiegano dal parco - sarà formata da professionisti dell’industria musicale e dalla direzione di FICO e sceglierà fra le proposte creative quella che meglio saprà rappresentare il parco tematico (FICO) e la sua personalità: passione per il cibo e prodotti made in Italy, allegria, divertimento, emozioni, Bologna e la bolognesità.

Gli artisti potranno inviare le proprie demo, della durata massima di 120 secondi, entro il 16 maggio 2021 alle ore 18.00 al link: https://www.music-academy.it/fico-soundtrack/

Al vincitore, come premio, spetteranno i diritti SIAE oltre alla possibilità di produrre e arrangiare il brano presso la struttura di Music Academy, che è un’ottima esperienza formativa, sotto la supervisione tecnica del team Music Academy. Successivamente al lavoro di produzione, verrà organizzato un evento in presenza, all’interno di FICO Eataly World, per la premiazione del vincitore del contest.