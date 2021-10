Bruno Barbieri debutta al cinema: "Subito colpito dalla sceneggiatura di Sosia – la vita degli altri"

"Ragazzi, quest’anno, lo sapete, è uscito il mio primo film da protagonista. #SosiaLaVitadegliAltri, un fantastico progetto indipendente, diretto da @salvo_spoto74, di quelli belli con tante idee e tanta passione. Lo abbiamo portato in giro negli ultimi mesi per l’Italia e finalmente arriviamo a Bologna!

Vi aspetto per vederlo tutti insieme il 2 novembre alle ore 20, saremo al cinema Bellinzona in una serata speciale di beneficenza a favore di @fondazioneant . Per sapere come partecipare andate sul sito di ANT (trovate il link anche nelle storie). Ci vediamo il 2 novembre, io ci sarò e voi?"

Così lo chef pluristellato Bruno Barbieri annuncia via instagram l'evento che lo vedrà protagonista al cinema. Si tratta di una prima co-produzione cinematografica di Realize Networks, la «Talent Agency» del mondo food fondata nel 2008 da Pasquale Arria, insieme a Lampare Film, il film è stato premiato come Miglior Lungometraggio nell’ambito della V edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, ha ricevuto il premio come Miglior Lungometraggio e il premio Globus Magazine al Festival State aKorti XIV, ha ottenuto anche due riconoscimenti all’International Tour Film Fest di Civitavecchia con l’ITFF Special Award per Bruno Barbieri e l’ITFF Cinema Project Award per Salvo Spoto ed infine il Premio Speciale al Festival della Bugia di Le Piastre.

“Sosia – la vita degli altri”, il film con protagonista lo chef Bruno Barbieri

“Sosia – la vita degli altri” nasce da un’idea di Salvo Spoto, da sette anni personal manager di Bruno Barbieri, e dello Chef stesso nel corso di un viaggio in Giappone. Partendo dal racconto del rapporto di amore e odio che Barbieri ha con il suo sosia, il docu–film accompagna lo spettatore in un viaggio psicologico dalle tinte noir, pieno di continue sorprese, con interviste e contributi dei sosia dei personaggi più conosciuti in Italia e nel mondo: J – Ax, Francesco Gabbani, Freddie Mercury, Monica Bellucci, Jack Nicholson, Tom Cruise; solo per citarne alcuni.

Un racconto dai risvolti inaspettati, che pone l’attenzione sulla condizione di sosia che alcune persone si ritrovano a vivere a volte volontariamente, per emulazione o ammirazione; a volte per divertimento o a volte anche inconsapevolmente.

«Più di dieci anni fa non immaginavo che un giorno sarei stato imitato, che alcune persone volessero vestirsi come me o avere lo stesso paio di occhiali fare quello che fa Bruno Barbieri o essere Bruno Barbieri. Tutto questo da una parte mi lusinga, dall’altra mi dà una grossa responsabilità. Quando ho saputo che c’erano dei miei sosia, all’inizio ho sorriso, ma la storia di Antonello, che viene raccontata nel film, a un certo punto assume dei risvolti anche preoccupanti…e di più non posso svelare – racconta Bruno Barbieri – Quando ho letto la sceneggiatura di “Sosia – la vita degli altri” sono rimasto subito colpito dal ritratto psicologico che si fa dei protagonisti e delle loro condizioni, che alle volte non vengono vissute bene e ti trascinano dentro ad un baratro del non ritorno. Sono anche molto orgoglioso di partecipare per la prima volta a un progetto cinematografico attraverso una produzione indipendente perché questo film dimostra che bastano le buone idee per dare vita a qualcosa di straordinario. D’altra parte, per fare un buon piatto servono pochi ingredienti e un pizzico di talento».