Il nonno è ricoverato per Covid e si presentano con uno striscione: infermiera non resiste e scatta una foto

I nipoti volevano far sentire la propria vicinanza al nonno ricoverato per Covid-19 nel Policlino Sant'Orsola e si sono presentato sotto all'ospedale con uno striscione di incoraggiamento: una scena che non è sfuggita a un'infermiera, che senza pensarci due volte ha rassicurato i ragazzi sulla salute del nonno, inviando poi uno scatto.

Un gesto di umanità in un momento difficile, ma è solo uno dei tanti compiuti da chi ogni giorno è in trincea per assistere i malati da Coronavirus.

La notizia di quanto accaduto è stata pubblicata sui social dal Policlinico, e si legge: "Domenica di novembre, Policlino di Sant'Orsola,un reparto a bassa intensità NoCOVID trasferito velocemente al Padiglione 1 per creare posti letto dedicati ai pazienti Covid che purtroppo continuano a crescere. Tutto di corsa, un trasferimento da gestire, percorsi da creare, pazienti da seguire. Oggi non è ancora possibile fare entrare nessuno a trovare i pazienti e allora i nipoti del signor Vittorio lo salutano così. Regiba Cerrato - prosegue il post - infermiera del reparto vede lo striscione apre le finestre e rassicura i ragazzi: “tranquilli il nonno sta bene. È così solo per oggi, da domani quando avremo creato i percorsi sicuri potrete venire a trovarlo". Il Policlinico poi rimarca tutte le misure da adottare per evitare il contagio, invitando a mantenere, nonostante tutto, umanità nei confronti degli altri.

La foto dello striscione dei nipoti di nonno Vittorio, e lo scatto dell'infermiera: