Foto matrimonio, gli scorci più gettonati dai novelli sposi a Bologna!

Tutti gli sposi desiderano un album che ricordi il magico momento del 'si', magari in uno scenario da sogno. A Bologna, se non si opta per qualche location sui colli o struttura particolare, le foto possono essere fatte anche in città! Diversamente da quanto si pensi infatti, ci sono scorci bellissimi dove fare scatti unici!

Partiamo da un lugo tra i più classici: le Due Torri. La Torre Della Garisenda e la Torre Degli Asinelli simbolo di Bologna sono un must: Foto possono essere scattatte sotto e da diverse angolazioni, ma solo i più allenati saliranno fin su solo per uno scatto. Ovviamente da lassù la vista è mozzafiato! Proseguiamo con il Santuario di San Luca e i suoi Portici: una location ideale per qualche scatto romantico e particolare. Non da meno Piazza Santo Stefano e Piazza San Francesco, entrambe al centro della città e facilmente raggiungibili! Il Monastero di San Michele in Bosco è un altro luogo dove regalarsi qualche scatto da sogno, e per gli sposi più street la corte del Comune di Bologna, Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno sono punti da non mancare assolutamente!

Di fatto ogni coppia avrà il suo luogo preferito! Ma questi sopra elencati sono sicuramente i punti più 'in' dove farsi footgrafare in abiti da sposi!