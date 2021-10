Un film sul politico e attivista bolognese Franco Grillini: a Roma l'anteprima di "Let's Kiss"

"Let’ Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile" è il titolo del film diretto da Filippo Vendemmiati (David di Donatello per "È stato morto un ragazzo - Federico Aldrovandi che una notte incontrò la Polizia) presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma in concorso nel segmento Panorama Italia all’Auditorium della Conciliazione. La pellicola e? incentrata sulla figura del politico e attivista bolognese da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT.

Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce i luoghi simbolo della sua vita e oltre trent’anni di storia politica italiana e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità? e dell’uguaglianza su un tema attualissimo che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato. Per la composizione delle musiche c'è la firma di Paolo Fresu.

Nel 2018 il sondaco Virginio Merola consegnò a Grillini il Nettuno d’Oro: “Franco Grillini è stato un protagonista dei cambiamenti che sono avvenuti nella cultura e nella società italiana a proposito delle persone omosessuali da Bologna ha guidato con grande passione civile una lotta che non si è ancora esaurita, ha portato a importanti provvedimenti legislativi e ci ha resi più europei. Se non ci fosse stata la determinazione di Franco e di tanti altri e altre con lui l’Italia sarebbe un paese peggiore” le parole del primo cittadino.