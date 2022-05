Festa della mamma: le 6 migliori frasi per una dedica

Volete stupire la vostra mamma con un biglietto che le rimarrà per sempre nel cuore nel giorno della sua festa? Il primo consiglio è quello di scrivere di getto tutto quello che sentite, ma se siete timidi, o non riuscite a trasformare i vostri sentimenti in parole vi diamo qualche idea!

"Il miracolo della vita è alimentato da una donna che ci ha dato amore e sacrificio: la mamma" (Joel Barquez)

"Come un aquilone senza corda e una farfalla senza ali, mia madre mi ha insegnato a volare con i sogni". (William H. McMurry III)

"La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi" (Honorè de Balzac)

Ti porterò sempre con me, in terra, in mare, nel cielo, nel buio... perché il calore di una stella non si lascia mai alle spalle... ti voglio bene.” (web)

“Grazie di vivere, di esserci sempre stata per me, di essere ancor oggi al mio fianco con il tuo incomparabile amore e la tua struggente tenerezza.” (web)

"Non ci sono parole per dirti quanto tu sia importante nella mia vita. Da quando sono a oggi, sei stata il mio faro, anche se lontano. Una luce che illumina il mio cammino, senza la quale non saprei dove andare" (web)