Giochi e colombe al reparto di pediatria del Maggiore: il dono della pasticceria F.lli Asta

“Siamo felici di riuscire a regalare un sorriso a tutti i bambini che in questo periodo sono in ospedale"

Sono i Fratelli Asta che ringraziano l'Ospedale Maggiore di Bologna per aver permesso loro di realizzare anche questa volta una donazione al reparto di pediatria.

I pasticceri di via Battindarno infatti hanno portato giochi e colombe per i piccoli pazienti che trascorrono le festività pasquali in ospedale: “Siamo felici di riuscire a regalare un sorriso a tutti i bambini che in questo periodo sono in ospedale. È il minimo che possiamo fare per la nostra Comunità”, hanno dichiarato.

I fratelli Asta non sono nuovi a iniziative simili, a Natale, sempre al reparto di pediatria, sono stati donati panettoni e giochi, e poi le confezioni di lievito madre ai residenti del quartiere e le zeppole nel giorno della Festa del Papà.