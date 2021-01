Nuovo reality su Rai2: protagonisti due gemelli bolognesi con 7 milioni di follower

E' tutto pronto per il nuovo reality La Caserma, in onda da mercoledì 27 gennaio 2021 su Rai 2, al quale parteciperanno anche due gemelli bolognesi. Il nuovo programma a sfondo militare vedrà la partecipazione di 13 ragazzi ( tra donne e uomini) guidati da 6 istruttori, tutti ex militari, sottoposti a prove, allenamenti e stile di vita in linea con quelli dei soldati durante la Prima Guerra Mondale.

Al nuovo reality parteciperanno anche William e Nicholas La Presa, 21 anni, di Granarolo dell’Emilia, conosciuti come LapresaTwins e contano più di 7 milioni di followers su TikTok, dove creano e condividono video insieme alla famiglia.

I gemelli Lapresa sono nati il 12 marzo 1999 a Bologna e sono cresciuto a Granarolo dell'Emilia. Sono sempre insieme, anche nel web dove ormai spopolano.

Il programma durerà sei settimane e tutti dovranno rispettare rigide regole, senza cellulare, internet o qualsiasi altra comodità!