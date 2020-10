Elettra Lamborghini si trasforma e diventa la supereroina di un fumetto

Elettra Lamborghini, da poco sposatasi con il dj Afrojack sul Lago di Garda, diventa una protagonista di un fumetto per ragazzi, che la proietterà in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare, con non pochi colpi di scena.

In questi giorni la cantante bolognese ha postato anche alcune stories su Intagram, riprendendo in primo piano la copertina del fumetto.

Il libro uscirà il 29 ottobre 2020, ma già si prospetta un grande successo visto il boom di prenotazioni. Un'idea della casa editrice Beccogiallo, proposta ad Elettra Lamborghini che con grande entusiasmo ha subito accettato.

Marco Tamagnini ha lavorato sul soggetto principale del libro e la sceneggiatura è stata affidata a Luca Vanzella. I disegni sono di Salvatore Callerami mentre il character design è di Ilaria Catalani.