Malore sul palco per Gaetano Curreri, leader degli Stadio: è in terapia intensiva

Momenti di paura per Gaetano Curreri, il leader degli Stadio che ha avuto un malore durante un concerto. Curreri si stava esibendo a San Benedetto del Tronto quando sarebbe svenuto sul palco: lo spettacolo è stato sospeso il cantante soccorso dal 118.

Trasportato immediatamente in ospedale sarebbe stato sottoposto ad accertamenti. Come riporta Today.it, il cantante ora sarebbe ricoverato in terapia intensiva.

Gaetano Curreri, 69 anni di Bertinoro, è cantante e tastierista del gruppo che ancora oggi domina la scena musicale. Una carriera iniziata nelle balere e nella sale da ballo della provincia di Modena alla fine degli anni sessanta: fondamentale fu l'incontro con Vasco Rossi, allora giovanissimo e ancora sconosciuto.

Notizia in aggiornamentoè