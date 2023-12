Traffico, Ganzole vietate ai camion. Cna: "Doppio danno per le imprese"

"Limitazione permanente al transito per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t, nel tratto stradale dal km 1+480 al km 5+085 della SP n. 58 “Pieve del Pino” – raccordo SP 58–SP 37 e dal km

3+480 al km 9+480 della SP n. 37 “Ganzole”, in territorio dei Comuni di Pianoro e Sasso Marconi, con esclusione dei veicoli appartenenti ai residenti ed alle attività commerciali (negli stessi tratti stradali in questione) e dei veicoli

preventivamente autorizzati, nel periodo dal 15 Novembre al 15 Marzo di ogni anno".

Lo prescrive l'ordinanza della Città Metropolitana e riguarda una strada colpita duramente dalle alluvioni di maggio.

Ma, come riferisce la Dire, CNA Trasporti Bologna non ci sta: "La chiusura della strada delle Ganzole al traffico pesante fino al 15 marzo rappresenta un doppio danno per le imprese: le aziende della zona si troveranno in difficoltà nel ricevere e consegnare la merce - scrive in una nota il presidente Giordano Bianconi - Allo stesso tempo le imprese dei trasporti vedranno vanificato il loro impegno a investire sulla sicurezza dei loro mezzi, dopo avere sostenuto costi rilevanti".

"Cna e le sue imprese - sottolinea Bianconi - mettono la sicurezza come priorità. Però non siamo d'accordo nel voler chiudere per così tanto tempo una strada strategica anche senza che siano in corso eventi atmosferici. Chiaramente in caso di neve o altri eventi climatici concordiamo nell'aumentare il livello di sicurezza anche con la chiusura della strada, ma quando questi eventi meteo non sono in corso, ci pare eccessivo chiudere l\'arteria. Anche perché, ribadiamo, le imprese dei trasporti hanno sostenuto costi rilevanti per garantire maggiore sicurezza ai loro mezzi e quindi a tutti gli utenti della strada".