Garisenda, il ministro Sangiuliano: "Fondi? 5 milioni ma solo se Comune e Regione mettono altrettanto"

Non accennano a placarsi le polemiche sulle condizioni della torre Garisenda e l'isolamento di Piazza Ravegnana per proseguire con il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione del monumento. Dopo le opposizioni in Comune, sulla questione è il Ministro alla Cultura Gennaro Sanguiliano a sollevare nuovi dubbi e critiche. Per lui, infatti, la situazione è figlia della sottovalutazione dei pericoli e del ritardo negli interventi da parte del Comune di Bologna: "Penso che la torre fosse monitorata da tempo - ha commentato il ministro -, perché soltanto adesso veniamo a sapere di questa situazione? Perché la cosa è stata segnalata soltanto ora? Spero si faccia rapidamente chiarezza".

Sito Unesco: sì, ma con riserve

Aperto sul tavolo del dicastero della Cultura c'è anche il dossier Unesco, con il sindaco Matteo Lepore e lo stesso ministro Sangiuliano che nei giorni scorsi si sono confrontati sulla possibilità di inserire la Garisenda tra i siti Patrimonio dell'Umanità. Sangiuliano ha ribadito il parere favorevole assicurando che il ministero "lavorerà alacremente", ma puntualizza: "Per inserire un bene nel perimetro di un sito Unesco è necessario che lo Stato proponente ne garantisca il buono stato. L'inclusione della torre non risolve il tema della staticità".

Il rebus fondi

E mentre i tecnici e i membri del comitato tecnico scientifico continuano i rilievi sul monumento, rimane da risolvere il rebus sui fondi per sostenerne i lavori di messa in sicurezza. Nei giorni scorsi, infatti, il sottosegretario ai Beni culturali Lucia Borgonzoni aveva promesso 5 milioni dal Pnrr. Cifra su cui Sangiuliano rimane fermo, nonostante i tentativi dell'altro sottosegretario, Vittorio Sgarbi, di raddoppiare: "Sono stato estremamente chiaro - ribadisce -, noi abbiamo messo a disposizione cinque milioni se anche il Comune mette cinque milioni e la Regione ne mette altri cinque, perché il bene è proprietà del Comune e quindi la tutela spetta a loro. Facciamo 15 milioni e abbiamo un buon punto di partenza".

La risposta del Pd: "Dichiarazioni inaccettabili"

I commenti del Ministro non hanno lasciato indifferenti gli esponenti bolognesi del Partito Democratico, che hanno accolto con perplessità le critiche sollevate. In particolare, sui controlli della Garisenda il segretario cittadino Enrico Di Stati e il capogruppo in Consiglio comunale Michele Campaniello hanno ribadito che "dal 2018 il Comune sta operando continui controlli utilizzando avanzati sensori e analisi", e che sarebbe stato impossibile prevedere ulteriormente le criticità della torre dato che l'amministrazione avrebbe "prontamente preso le misure necessarie quando questri trumenti ahnno rivelato una situazione di criticità".

Per quanto riguarda la questione Unesco per il Pd bolognese la candidatura rimane fondamentale: "Sostenere il nostro impegno nell'ottenere il riconoscimento Unesco sarebbe un passo nella giusta direzione, contribuendo a preservare il nostro patrimonio e a promuovere il suo significato a livello nazionale e internazionale".