Contro la violenza sulle donne si colora il gasometro Hera in viale Pichat

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi 25 novembre, la multiutility colora la struttura all’interno della sede, per testimoniare l’urgenza di una cultura sempre più inclusiva. Sono tinte infatti di rosso, le luci del gasometro collocato all’interno della sede in viale Berti Pichat

"Il sostegno del Gruppo Hera a questa giornata di sensibilizzazione trova le sue radici nel forte impegno dell’azienda verso i temi della diversità e dell’inclusione - si legge in una nota - Un percorso nato già nel 2009, quando la multiutility sottoscriveva la Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro e proseguito nel 2011 con l’introduzione della figura del Diversity Manager che, affiancata da un team di colleghi appartenenti a diverse aree e società del Gruppo, si occupa di ideare progetti in linea con la politica aziendale nell’ambito della valorizzazione delle diversità, pari opportunità e uguaglianza sul lavoro. Esempi concreti di questa visione sono la percentuale di donne nei ruoli di responsabilità, il 33%, la quota di personale femminile, pari al 26,6%, ben al di sopra della media nazionale del settore, e l’utilizzo di metodologie innovative per sensibilizzare tutta la popolazione aziendale alla cultura della diversità e dell’inclusione in azienda".