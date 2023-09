La Ghepard riparte senza il settore giovanile, genitori delusi: "Si faccia qualcosa"

Si restringe l'offerta sportiva di Bologna per bambini e ragazzi. La società calcistica giovanile Gheopart Calcio, presente nel capoluogo dal 1974, ha dichiarato con un comunicato stampa ieri 30 agosto 2023 che per l'anno sportivo 2023/2024 ogni settore verrà dismesso, con l'eccezione della "Prima Squadra" che parteciperà al campionato di seconda categoria e la squadra dei "Primi Calci". Gli allenamenti sarebbero dovuti partiti lunedì 4 settembre 2023 e la notizia dello stop è giunta solo lo scorso 30 agosto, ovvero a una manciata di giorni dalla ripartenza, raggiungendo i genitori come una doccia fredda. C'è delusione e sconcerto.

Le motivazioni della società

Il motivo dietro lo stop - si legge nel comunicato - è per via "della totale assenza di assegnazioni comunali di spazi negli impianti sportivi cittadini e di altre soluzioni praticabili presso centri sportivi comunali e privati". "La società - continua la nota - ringrazia l’amministrazione comunale per aver seguito, cercato e proposto soluzioni alternative in questi mesi estivi e anche fino a fine agosto, ma dopo aver valutato attentamente la situazione ha deliberato, assumendosi tutte le responsabilità," la dismissione del settore giovanile per l'anno 2023-2024. La società da sempre svolgeva i corsi nel campo "Lucchini", di fronte allo stato dall'Ara. Ora il campo è incorso di ristrutturazione e riqualifica per cui la società avrebbe dovuto traslocare altrove.

La delusione dei genitori

La comunicazione ha colto di sorpresa i genitori, a pochi giorni dalla ripartenza quando era già tutto pianificato: con data di inizio dei corsi, giorni, orari e allenatori.

L'amarezza è stata affidata a una lettera sottoscritta da alcune famiglie e inviata alla società: "Come famiglie e giovani atleti della categoria 2012/3 siamo rimasti increduli alla lettura del vostro comunicato stampa" si legge, "ci chiediamo e vi chiediamo come sia stato possibile arrivare ad una decisione cosi? penalizzante per dei giovani ragazzi che vivono questo sport con passione, impegno e dedizione, molti dei quali tesserati alla vostra Societa? da molti anni" incalzano i genitori.

I familiari spiegano che - dalle comunicazioni avvenute nei mesi estivi - fosse "inequivocabile" la ripresa delle lezioni. E si chiedono quindi "come e? stato possibile che a distanza di poche settimane tutto quello che era stato definito e comunicato come 'certo' sia diventato ad un tratto impraticabile?".

"Decidere di fare parte di una squadra e di non rincorrere solo ambizioni personali e? un atto di consapevolezza e di maturita? che Voi avete sempre messo al centro della vostra attivita? e che non dovrebbe essere tradito. E? loro e nostro diritto avere spiegazioni chiare, dettagliate, esaustive" continuano.

La missiva è stata inviata per conoscenza anche l'amministrazione del Comune di Bologna, chiedendo che la decisione venga ritrattata e che si "torni sui propri passi".

La risposta del Comune

Pronta la risposta ai genitori da parte dell'assessore allo Sport del Comune Roberta Li Calzi che si è detta "dispiaciuta" per la decisione presa dalla Ghepard e ha rinnovato la propria disponibilità, qualora si riveda la decisione, di trovare una soluzione.

Continua a leggere su BolognaToday.it