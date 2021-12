Gianluca Vacchi apre il primo store della sua catena di kebab, su le serrande il 3 dicembre

C’è la data ufficiale per l’apertura del primo store Kebhouze, la catena di kebab di Gianluca Vacchi, l'imprenditore bolognese da oltre 41 milioni di followers tra Instagram e TikTok! La data scelta è domenica 5 dicembre, la location aprirà i battenti a Milano, in via Paolo Sarpi 53. Per l'inaugurazione è previsto anche l’arrivo di ospiti speciali.

Ma è solo il primo tassello. Nelle due settimane successive apriranno infatti altri 3 store a Milano (in Corso Buenos Aires 77 e Via Vigevano 41) e lo store di Roma all’interno del centro commerciale Euroma2. Oltre a questi primi 5 store il format è pronto a sbarcare in altre tre regioni sin dal primo trimestre del 2022: Piemonte, Sicilia, Liguria oltre all’apertura di altri store a Roma e Milano. Ancora nulla si sa sulla sua Bologna, l'imprenditore almeno al momento non ha ancora annunciato aperture imminenti nel capoluogo felsineo.

Vacchi punta a sdoganare il kebab

“Non esiste un food brand di kebab al mondo come Kebhouze, sarà un’esperienza del tutto nuova", così fa sapere entusiasta Gianluca Vacchi, sottolinenado: "C’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io. Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità"

