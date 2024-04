Gianni Morandi, la foto bendato sui social manda i fan in allarme

Gianni Morandi seduto in poltrona con una benda a nascondere l’occhio destro. E nessuna spiegazione dell’accaduto se non un ironico commento: “Ho fatto a pugni, evviva”. Abbastanza per far preoccupare centinaia di fa. Del cantante bolognese, ancora alle prese con i postumi di un brutto incidente domestico. Nel 2021, infatti, Morandi si è bruciato una mano mentre stava facendo giardinaggio e bruciando le sterpaglie. Un episodio che gli è costato un lungo ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena e una lunga convalescenza.

In tanti tra artisti e fan preoccupati

E adesso la benda sull’occhio. Ma cosa sarà accaduto? Tanti i commenti allarmati dei follower dell’artista tra cui quello in bolognese di Cesare Cremonini: “Sa fet Gianni?” o quello ironico di Jovanotti: “capo!”. Preoccupata anche Antonella Clerici, che chiede “Ma che succede ancora?” . Ironica anche la dichiarazione del figlio Marco: “Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…”. Mentre il nipote Giovanni Antonacci, figlio di Marianna e Biagio Antonacci, comemnta con un “peso”. E Gianni ironizza “è stato Lil Busso", il rapper bolognese che collabora con il figlio minore del cantante, Pietro, in arte Pietro Tredici "con una testata…”

Scherzi in musica, ma nessun indizio

Tanti però non nascondono i timori. E se alcuni ipotizzano un’operazione alla cataratta, altri come il musicista Roy Paci ci scherzano su: “Gianni, immagino che l'hai vista uscire dalla scuola insieme ad un altro” oppure “E se lo rivedo gli spaccherò il muso”, prendendo in prestito le parole del successo di Morandi, “Fatti mandare dalla mamma”. Non resta che aspettare altri aggiornamenti da Gianni sulle sue condizioni.