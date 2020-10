Gianni Morandi sotto i portici: "Prima giornata di parziale 'clausura'"

"In questa prima giornata di parziale “clausura”, ho fatto una passeggiata diurna in centro a Bologna, naturalmente dotato di mascherina.

Ho trovato un clima tranquillo, gente sotto i portici, nei bar, nei ristoranti e nei negozi. Dalle 18 in poi, chiusura quasi totale e forse sembrerà un vero coprifuoco...".

Queste le parole di Gianni Morandi, postate sotto uno scatto che lo ritrae oggi in pieno a centro a Bologna, e pubblicato poi sui social dove il cantante è sempre molto attivo, e aggiorna i suoi fan.

Una frase che fa riferimento al nuovo Dpcm in vigore da oggi, che prevede la chiusura al pubblico delle attività di ristorazione dalle 18.