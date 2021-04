Gianni Morandi dimesso oggi dall'ospedale, sta bene

Gianni Morandi è stato dimesso nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 aprile, dal Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dall’11 marzo scorso a seguito delle ustioni riportate alle mani e alle gambe. Le sue condizioni di salute - fanno sapere dall'ospedale nell'ultimo bollettino medico diramato oggi - sono buone.

Incidente domestico, Gianni Morandi gravemente ustionato

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 11 marzo quando il cantante bolognese stava bruciando delle sterpaglie nel proprio giardino e, dopo aver perso l'equilibrio, è caduto accidentalmente sul fuoco.

Soccorso dai sanitari dell'ospedale Maggiore di Bologna, Morandi poi è stato trasportato al centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena. Qualche ora prima del brutto incidente aveva postato una foto su Facebook: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura", aveva ironicamente scritto il cantante riferendosi alla grandezza delle proprie mani.

Morandi vive da diversi anni, insieme alla moglie Anna, in una vecchia dimora ristrutturata all'interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, circondato dal verde, a San Lazzaro di Savena. Il rustico ha molto terreno intorno con un grande orto che il 76enne cura personalmente.

La moglie Anna in ospedale e la bufera sui social

"Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama..." il cantante di Monghidoro durante la degenza aveva pubblicato un posto che lo ritraeva in ospedale insieme alla moglie Anna, che lo aiutava a mangiare visto che Morandi non poteva usare le mani, fasciate. La circostanza però ha dato adito a aspere polemiche via social.

In poche ore infatti sono stati migliaia i commenti lasciati dai followers, che auguravano a Gianni una pronta guarigione. Ma non solo. In diversi infatti avevano apprezzato poco la presenza della donna in ospedale in questo periodo. “Adoro Gianni Morandi, ma mettere una foto in cui è coccolato dalla moglie in ospedale mentre la gente muore da un anno sola come un cane, non è proprio molto sensibile come cosa onestamente”, aveva ad esempio scritto qualcuno a corredo dello scatto; “Mi dispiace tanto per Gianni per quello che e successo però mi chiedo una cosa, io sono 20 giorni che sono ricoverata ho avuto un intervento ma non mi e stato concesso nessuna visita dei miei cari? Perche non si può, cosa devo pensare?” aggiunge va qualcun altro. E via di questo tenore numerosi commenti sotto lo scatto social.