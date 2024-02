QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gianni Morandi - come preannunciato - è tornato a calcare il palco di Sanremo. Dismessi i panni del co-conduttore dello scorso anno (memorabile la sua lezione di stile a Blanco), e pure quelli del cantante in gara, rivestiti più volte, l'eterno ragazzo di Monghidoro ha partecipato alla terza giornata del Festival della canzone italiana 2024 in veste di ospite. Apprezzatissimo e graditissimo al pubblico, sia in sala che sui social, dove sono piovuti commenti d'affetto e stima.

"Mi sembra non sia neanche passato un anno", così Amadeus ha riabbracciato il compagno di viaggio dello scorso Sanremo. "Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni e l'ho chiamato".

Le sue canzoni. E le gag. Divertimento e brividi sul palco

L'artista bolognese ha incantato l'Ariston cantando il suo celebre brano "C'era un ragazzo", su richiesta della mattatrice della serata, Teresa Mannino, che ha dato il là alla performance intonando il celebre ritornello.

Tutto il teatro ha cantato e ballato con Gianni nazionale, che dopo l'esibizione è tornato sul palco. Per lui standing ovation. E ancora spazio alla sua musica, l'Ariston balla "Apri tutte le porte", il brano portato in gara a Sanremo nel 2022.

Poi la gag con i conduttori. Rivolgendosi ad Amades che lo invitava a tornare sul palco nel corso della serata Morandi ha detto "Certo, devo fare il ballo del qua qua. Lo voglio fare". In riferimento, superfluo dirlo, al chiacchieratissimo sketch di John Travolta fuori dall'Ariston.

Gianni Morandi esibizione a Sanremo 2024: il video