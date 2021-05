Una foto sui social per annunciare il grande giorno: il vaccino contro il Covid19. Gianni Morandi ha utilizzato, come di consueto, i social per informare i fan che si è vaccinato. Dove? A San Lazzaro di Savena, comune alle porte di Bologna, lungo la via Emilia, dove risiede.

"Finalmente anche io mi sono vaccinato" si legge sotto la foto, e al cantante è stata somministrata una dose di Pfizer, così come si legge nei tag su Instagram.