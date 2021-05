Gino Fabbri lascia la presidenza dell'Accademia maestri pasticceri italiani

"La vita, anche professionale, è fatta di scelte, alcune felici e altre meno...e ovviamente nessuna decisione si prende a cuor leggero". Inizia così il lungo post sul profilo Instragam ginofabbripasticcere, dove annuncia le dimissioni da un'importante carica. "Questa settimana - si legge - Gino Fabbri ha lasciato la presidenza di Accademia Maestri pasticceri italiani e contestualmente si sono dimessi anche il presidente onorario Iginio Massari, e alcuni altri membri: visioni doverse hanno portato a una situazione tale per cui, a loro avviso, non vi erano più i presupposti per portare avanti l'Accademia nella sua essenza originaria. Dello spirito iniziale di Accademia - prosegue il post - manterremo tutti i valori: la ricerca per la qualità, l'impegno per l'artigianalità, la voglia di collaborazione e condivisione coi colleghi resteranno il cuore pulsante della nostra filosofia...racconteremo ancora di più la grande tradizione dolce italiana e ci impegneremo comne sempre a farvi compagnia ogni giorno coi nostri dolci".