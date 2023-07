Ritornano i 'Giochi antirazzisti', il festival non competitivo all'insegna della solidarietà

Ritornano per il secondo anno consecutivo i 'Giochi antirazzisti', che si svolgeranno in città dal 7 al 9 luglio al centro sportivo Bonori (vicino al Parco Nord). Il festival dello sport non competitivo e della solidarietà quest’anno ospiterà 120 squadre in arrivo da tutta Europa con delle regole particolari: i giocatori non sono necessariamente tesserati con delle società sportive, ma ci saranno rappresentanti di associazioni, gruppi di tifosi, e squadre composte da richiedenti asilo. I tornei non saranno arbitrati e le squadre si gestiranno in modo autonomo. L’edizione 2023 è dedicata all’attenzione verso chi subisce discriminazioni e che lotta per l’affermazione di diritti troppo spesso negati, non solo in Europa. Obiettivo della tre giorni, spiegano infatti i promotori, “è usare lo strumento del gioco per entrare in contatto con gli altri, socializzare e promuovere i valori dell’antirazzismo, dell’antifascismo, dell’antisessismo e della solidarietà”.

Il programma

Oltre agli eventi sportivi, il festival prevede anche altre iniziative. Tra queste, è in programma sabato 8 luglio dalle 15 alle 18,30, in contemporanea con le partite, sui campi, ogni 20 minuti, la lettura testimonianze dirette di persone che hanno subito violenze, negazioni dei propri diritti, abusi e “che tuttavia – fanno sapere gli organizzatori - con la propria parola denunciano quanto accaduto e rivendicano dignità”. A leggere le testimonianze – dalla durata di 3 minuti ciascuna – oltre all’attrice Fiorenza Menni di Atelier Sì, anche esponenti delle associazioni e delle ong che partecipano alla realizzazione dei ‘Giochi Antirazzisti’: Amnesty International, Medici senza frontiere, S.O.S Mediterranee, Mediterranea, Avvocato di strada e Arci. Sempre sabato alle 18 si svolgerà il dibattito "Attacco ai diritti, diritti all’attacco", moderato dal ricercatore dell’università di Bologna Luca Vittori, a cui parteciperanno l’ex giocatrice della Roma Calcio e allenatrice dell’Atletico San Lorenzo, Maria Iole Volpi, la campionessa di boxe Pamela Malvina Nutcho, un esponente della polisportiva popolare di Bergamo, Athletic Brighela, l’ex campionessa di rugby, Erika Morri, e Gioia Virgilio, coautrice del libro "Donne e sport. Analisi di genere continua".