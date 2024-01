Corona al memoriale della Shoah. Lepore, De Paz, Zuppi e Manca uniti: "Non dimentichiamo" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stamattina è stata deposta una corona al Memoriale della Shoah per tenere vivo il ricordo dell'Olocausto. Hanno partecipato il sindaco Matteo Lepore, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, Daniele De Paz in rappresentanza della Comunità Ebraica e l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi, i quali hanno ribadito il bisogno di pace e di educare i cittadini sulle disgrazie compiute in quegli anni.

"Questa edizione ci pone in una situazione diversa, il mondo è completamente cambiato dopo il 7 ottobre" ha dichiarato De Paz "gli episodi di antisemitismo - continua il presidente - non sono più sporadici ma hanno assunto una dimensione che oggi deve preoccupare ogni istituzione". Lepore oltre a sottolineare l'importanza delle commemorazioni ha risposto alle polemiche sollevate da De Paz sulla "freddezza" percepita alla cerimonia solenne di venerdì al consiglio comunale. In particolare, dopo il discorso del Prof.Asher Colombo, presidente dell'istituto Cattaneo, De Paz è stato colpito da alcuni consiglieri di maggioranza che non hanno applaudito. "Penso che il consiglio solenne sia un giorno in cui dobbiamo ricordare la Shoah e non lasciare spazio a polemiche politiche, sicuramente con De Paz avrò modo di chiarire personalmente ma il nostro impegno contro ogni forma di antisemitismo rimane alto e forte" ha ribadito il primo cittadino.