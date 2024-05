Tende in Piazza Scaravilli per la Palestina Libera: "Stop accordi con Israele" | VIDEO

Scendono in piazza gli studenti di 'Giovani Palestinesi Bologna', nello specifico, Piazza Scaravilli con l'obbiettivo di chiedere al rettorato di chiudere ogni accordo e concludere ogni collaborazione con le università israeliane e imprese come Leonardo ed Eni che da anni "vendono armi o operano nel territorio occupato" della Palestina.

Un centinaio di ragazzi e ragazze si sono incontrati oggi per uno scambio di idee sulla questione palestinese nel congresso transnazionale dell'associazione. "Non ci fermeremo - racconta un portavoce - finché lo stato apartheid dell'Israele non smetterà di trattare i palestinesi in terre occupate come cittadini di serie B, noi vogliamo un futuro di convivenza pacifica tra i due popoli".