Il Giro d'Italia oggi nel Bolognese: percorso, strade chiuse e orari

E' il giorno del passaggio del Giro d'Italia attraverso il territorio metropolitano di Bologna. Oggi, venerdì 17 maggio, nel primo pomeriggio la carovana della 107° edizione del gara ciclistica, in occasione della tredicesima tappa “Riccione-Cento”, transiterà per vari comuni de lBolognese, passando per Imola, Medicina, Molinella, Baricella, Malalbergo, Bentivoglio, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Castello d'Argile e Pieve di Cento.

Indicativamente dalle ore 14 alle 17 sarà vietato il transito e l'attraversamento del percorso (tranne che ai mezzi di soccorso). Sono prevedibili ripercussioni sul traffico anche nei dintorni.

Le strade interessate

Per permettere il dei ciclisti strade provinciali interessate sono:

SP253 “San Vitale” da confine Provincia di Ravenna a SP610 "Selice"

SP610 “Selice” da SP253 “San Vitale” a confine Provincia di Ravenna

SP80 “Cardinala” tutta (da confine Provincia di Ravenna a Spazzate Sassatelli)

SP50 “S. Antonio” tutta (da Spazzate Sassatelli a S. Antonio di Quderna)

SP29 “Medicina-S.Antonio di Quaderna” da S. Antonio di Quaderna a Molinella

SP5 “S. Donato” da Molinella a Baricella

SP47 “Baricella-Altedo” tutta

SP20 “S. Pietro in Casale-SS 64” tutta (da Altedo a San Pietro in Casale)

SP4 “Galliera” solo tangenziale di San Pietro in Casale

SP11 “S. Benedetto” tutta (da San Pietro in Casale a Pieve di Cento)

SP42 “Centese” da Pieve di Cento a confine Provincia di Ferrara

Modifiche anche per i bus

Per quanto riguarda gli autobus, invece, le modifiche interessano le linee 93, 97, 99, 151, 152, 153, 154, 206, 237, 243, 244, 256, 257, 273, 296, 344, 345, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 366, 431, 432, 433, 434, 450, 453, 455, 456, 550, 554 e il servizio di bus sostitutivo della ferrovia Bologna-Portomaggiore.

“Le linee – scrive Tper in una nota – osserveranno variazioni di programma basate su una suddivisione oraria che tiene conto dell’andamento della competizione e che prevede deviazioni già dal primo mattino nella sola zona di Cento, poi progressivamente dalle ore 12 alle ore 18 sull’intero territorio su cui si snoda il percorso di gara; infine, dopo le ore 18 le deviazioni interesseranno nuovamente la sola zona centese, ma con percorsi modificati rispetto al mattino”. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina dedicata del sito della Tper.

Al via anche la Formula Uno all'Autodromo di Imola

Inoltre da venerdì 17 a domenica 19 maggio si terrà a Imola il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula Uno. Le limitazioni sulle strade provinciali e sulla A14. Come gli anni precedenti, saranno istituiti sensi unici temporanei sulla SP54 “Lughese” nel tratto tra Imola e l'autostrada A14.