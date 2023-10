Gocce in cerca di voci: open day del coro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Al via gli open day dei cori Goccia di Voci IT per la stagione 2023/2024. Nel mese di Ottobre potrai fare la tua prova gratuita per entrare a far parte del coro World Music Goccia di Voci IT diretto dal Maestro Lorenzo Sansoni. Dopo il successo a Livorno, Pisa e Lucca, l'ensemble variopinto sbarca in Emilia-Romagna, con appuntamento Sabato 14 Ottobre ore 17 a Bologna presso SpazioAltrove, viale Carlo Pepoli 62a. I cori Goccia di Voci sono cori polifonici amatoriali che propongono un repertorio di World Music. Fondati da Oskar Boldre in Svizzera hanno ormai una storia ventennale. Dal 2018 sono nati i cori Goccia di Voci IT su territorio italiano (Lucca, Pisa, Livorno, Firenze e Bologna) fondati e diretti da Lorenzo Sansoni. Seguici sulla nostra pagina facebook Goccia di Voci It e sulla pagina instagram @gocciadivociit. Per maggiori info scrivici alla mail corogocciadivoci@gmail.com o contattaci al +39 349 5229220 (anche whatsapp).