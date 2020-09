Intervento riuscito per Claudio Golinelli, bassista di Vasco: l'annuncio sui social

"L'intervento è andato bene, i parametri vitali sono soddisfacenti. Le funzioni del nuovo fegato sono buone e per ora non sono emersi problemi particolari. È solo il primo passo, ma è un buon inizio" è l'annuncio pubblicato sui social dallo staff di Claudio Golinelli, bassista di Vasco Rossi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Golinelli nei giorni scorsi è stato sottoposto a un trapianto di fegato presso il policlinico Sant'Orsola. Il bassista si trovava a Priverno, in provincia di Latina, e stava per salire sul palco in vista di un concerto ma ha dovuto rinunciare all'esibizione mettendosi in viaggio per Bologna, dove poi è stato operato nella notte da una equipe di medici.