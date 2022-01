Green Pass da oggi obbligatorio dal parrucchiere e dall'estetista. Poi toccherà a banche, poste e (alcuni) negozi

Cambiano ancora le regole. Nuovo abitudini da adottare. Da oggi - 20 gennaio 2022 - infatti la prima cosa da fare quando entreremo dalparrucchiere o dall'estetista sarà mostrare il Green Pass. La certificazione verde, basta quella base in questo caso (ovvero quella che si ottiene con il solo tampone negativo), è diventata d'obbligo. Senza si resta fuori la porta del salone. Dunque per una messa in piega o una manicure che sia bisognerà passare al fai-da-te se non si vuole rischiare una sanzione salata.

Trovano concreto avvio così le nuove restrizioni anti covid che erano state stabilite nel decreto del governo dello scorso 8 gennaio.

Decreto anti covid, nuove norme e cronoprogramma

Il primo step della stretta anti covid aveva preso avvio già lo scorso 10 gennaio , data dalla quale per molte attività è invece diventato obbligatorio il Green Pass rafforzato - o super green pass - (ovvero quello che si ottiene solo con ciclo vaccinale o dopo essere guariti dal Covid-19, in entrambi i casi da meno di sei mesi).

Già da 10 giorni dunque per è diventato necessario esibire la certificazione rafforzata per salire sui mezzi di trasporto pubblici, per accedere a musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, così come per partecipare a feste e cerimonie, sagre, fiere e congressi, o pnegli alberghi,negli impianti sciistici e nei centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (eccetto i centri educativi per l'infanzia).

Oggi - 20 gennaio - coem detto prende avvio l'obbligo del green pass per accedere a centri estitici, parrucchieri e barbieri. Così come per le visite nei penitenziari.

Infine, altra data da segnare sul calendario, dal 1° febbraio diventa obbligatorio il green pass (base) anche per accedere a uffici pubblici, poste e banche. Non solo, servirà la certificazione verde pure per accedere a varie tipologie di negozi. Dall'elenco sono esclusi, al momento, gli esercizi essenziali come alimentari, supermercati, ipermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, negozi di carburante per il riscaldamento, articoli per animali, ottici, mercati all'aperto, ambulanti ed edicole, ma rigorosamente, anche queste ultime, all'aperto.

(foto repertorio)