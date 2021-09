Gruppo Felsineo dona il kit “Back to school” ai bambini e ragazzi del territorio di Zola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Zola Predosa (BO) 7 settembre 2021 – Il Gruppo Felsineo sostiene il ritorno a scuola di bambini e ragazzi con un gesto concreto. Anche quest’anno, infatti, l’azienda protagonista nel mercato della mortadella e degli affettati vegetali traduce il proprio impegno verso la comunità locale attraverso la donazione di un kit “back to school” destinato agli studenti appartenenti alle famiglie più fragili di Zola Predosa. Lo storico Gruppo alimentare ha preparato una serie di forniture dedicate agli alunni dei diversi gradi scolastici, dalla materna alle superiori. Si tratta kit che contengono materiale utile per il rientro a scuola: penne, matite colorate, pennarelli, album, quaderni, evidenziatori, compassi e anche un simpatico cappellino. Il materiale sarà consegnato alla Caritas di Zola Predosa nella sede in via Capuzzi 4/c, giovedì 9 settembre alle 10.30, da Cecilia Mengoni, team leader del gruppo di lavoro “Tutela dei dipendenti e impegno verso la comunità”, insieme ad alcuni rappresentanti del gruppo stesso, attivamente coinvolti nell’iniziativa. “Considerando le difficoltà che ha vissuto la scuola nei mesi recenti, siamo particolarmente felici di supportare la nostra comunità attraverso un progetto che, grazie al prezioso contributo della Caritas, sostiene il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi delle famiglie con maggiori difficolta presenti nel nostro territorio. Attraverso quest’iniziativa vogliamo far sentire la nostra vicinanza a tutti gli studenti, fermamente convinti che la buona formazione sia davvero una base imprescindibile per un futuro migliore per tutti.” ha dichiarato Cecilia Mengoni, HR Director di Gruppo Felsineo.