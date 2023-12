“Cessate il fuoco”: ecco lo striscione su Palazzo d’Accursio

Un appello rivolto a tutte le parti in conflitto, per fermare “una catastrofe umanitaria e un'ulteriore perdita di vite innocenti”: per questo motivo il Comune di Bologna ha deciso di affiggere sulla facciata di Palazzo d’Accursio uno striscione con scritto “Cessate il fuoco”, con chiaro riferimento al conflitto tra Israele e Palestina. “Il Comune di Bologna, a seguito delle Mozioni votate nelle sedute del Consiglio comunale del 9 ottobre e del 6 novembre per condannare gli atti violenti che si stanno verificando in Medio Oriente e chiederne l’immediata interruzione, aderisce agli appelli presentati da oltre ottocento organizzazioni della società civile a livello internazionale e rilanciate a livello locale, per richiedere un immediato ‘Cessate il fuoco’ e la fine delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Israele, per permettere l’ingresso dei soccorsi e rispondere in modo adeguato agli enormi bisogni della popolazione civile” scrive l’amministrazione in una nota stampa.